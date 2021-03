El 69% de les infermeres assegura patir la síndrome del treballador 'cremat' i el 88% estrès

Menys memòria i dificultats per concentrar-se

El sentiment d'esgotament emocional ha passat del 75% al 88%, mentre que el sentiment de realització amb el treball baixa gairebé 10 punts i se situa a l'entorn del 40%. A més, un 96% dels enquestats assegura haver patit inquietud, nerviosisme, ansietat, temor o angoixa. D'aquets, prop d'un 60% reconeix patir-ho de manera freqüent o molt freqüent, mentre que 9 de cada 10 ha sentit que la situació viscuda el supera.Un 92% assegura tenir alteracions de la son i un 83% del menjar. Els problemes sexuals han aparegut per a més del 57% de les infermeres de l'Estat.D'altra banda, gairebé un 80% reconeix haver perdut memòria i prop del 77% refereix lentitud de pensament, mentre que un 88% afirma tenir dificultats a l'hora de concentrar-se.«La pandèmia ha passat una clara factura a la salut física, psicològica i emocional de les infermeres i infermers i, de moment, les diferents administracions competents no han avançat en el seu compromís reiterat de millorar les seves condicions laborals i professionals perquè puguin atendre i cuidar als altres en entorns laborals saludables», ha apuntat SATSE.El sindicat ha afirmat que aquesta situació d'estrès i patiment psicològic i físic és «estructural» però s'ha «aguditzat» per la covid-19. SATSE ha reclamat que la situació no es prolongui «ni un minut més» i per això ha exigit als governs que posin en marxa mesures estructurals de recursos i mitjans.