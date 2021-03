Denuncien a Ada Colau per atorgar 3,4 milions d'euros a entitats afins com la PAH

La denúncia acusa a Colau de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics i tràfic d'influències

Actualitzada 15/03/2021 a les 18:29

L'associació Advocats Catalans per la Constitució ha denunciat davant la Fiscalia a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per atorgar 3,4 milions d'euros en subvencions a entitats amb les quals ha mantingut vincles personals i professionals, com la PAH.Fonts municipals han indicat a Efe que l'Ajuntament no ha rebut informació oficial sobre aquest assumpte i han assenyalat que es tracta de subvencions que ja es concedien durant l'anterior mandat, el de l'alcalde Xavier Trías (CiU).La denúncia, que acusa a Colau dels delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics i tràfic d'influències, s'ha presentat davant la Fiscalia de Barcelona, que encara no ha decidit si obre diligències per investigar-la, han informat a Efe fonts del ministeri públic.Segons han explicat en un comunicat Advocats Catalans per la Constitució, la denúncia sosté que l'Ajuntament ha concedit subvencions públiques de manera «reiterada i injustificada» a entitats amb les quals Colau va estar vinculada abans d'accedir a l'alcaldia.En total, asseguren els denunciants, han rebut 3,4 milions d'euros en ajudes l'Observatori DESC (1,2 milions), la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i Enginyers sense Fronteres (ESF).Segons els denunciants, les subvencions van ser atorgades per finalitats sobre els quals l'Ajuntament de Barcelona no té competències i en contra del criteri de l'interventor municipal, per haver-se atorgat indegudament mitjançant procediments d'excepcionalitat.A més de Colau, la denúncia es dirigeix contra la exregidor de Barcelona en Comú Gal·la Pin, la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, l'assessora municipal d'habitatge del consistori Vanesa Valiño i la directora de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela.