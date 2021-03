Comença la prohibició de fer foc al bosc, que s'allargarà fins al 15 d'octubre

No es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria sense autorització expressa

Actualitzada 15/03/2021 a les 14:09

A partir d'aquest dilluns està prohibit fer foc en terreny forestal. La prohibició s'allargarà fins al 15 d'octubre, segons ha informat el Departament d'Agricultura. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no pobles d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa d'Agricultura. Tampoc es poden fer focs d'esbarjo ni relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les d'urbanitzacions es podrà fer quan s'utilitzin barbacoa d'obra amb mataguspires.