Catalunya va posar ahir diumenge menys de 500 vacunes anti-covid

Un 11,5% de la població catalana ja ha rebut una o dues dosis de l'immunogen

Actualitzada 15/03/2021 a les 11:26

Els equips de vacunació del Departament de Salut van administrar ahir únicament 464 dosis de vacunes de covid, un dels dies amb menys dosis inoculades des de l'inici del procés de vacunació, en un ritme de vacunació que es frena els caps de setmana.Segons les dades del Departament de Salut facilitades aquest dilluns, fins avui s'han administrat un total de 889.777 dosis de les tres vacunes disponibles contra la covid, la qual cosa suposa que un 11,5% de la població catalana ja ha rebut una o dues dosis de l'immunogen.Segons Salut, ahir van inocular només 464 dosis, de les quals 257 van ser primeres dosis i 207, segones.Del total de 889.777 dosis administrades des del passat 27 de desembre, 645.339 han estat primeres inoculacions, un 8,3% de la població, i 244.438 persones, un 3,2% del cens, ja estan immunitzades amb la pauta completa de les dues dosis.Malgrat aquest ritme lent de vacunació, el secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, va assegurar ahir que Catalunya compta amb el «dispositiu preparat» per a poder vacunar de manera massiva a la població a partir d'abril, sempre que disposin de les vacunes.Ramentol va afirmar que faran tot el possible perquè abans de finals del pròxim estiu hi hagi un 70% dels catalans vacunats i que, si es compleixen les previsions de la Comissió Europea, a partir d'abril, «hauríem de començar a notar una inflexió positiva respecte a l'augment de les dosis lliurades» i, llavors, «començarem a desencadenar de manera progressiva els mecanismes que tenim dissenyats per accedir a la població general».