Budó aposta per plantejar la reobertura de la restauració als vespres per d'aquí 15 dies

Actualitzada 15/03/2021 a les 09:54

El Govern no ha estat un «Vietnam diari»

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, creu que ja és hora de posar sobre la taula la possibilitat de reobrir els bars i restaurants en l'horari de vespre-nit per poder oferir sopars. En una entrevista a Ràdio 4 i La 2, Budó ha defensat que «ara ja és moment de donar aire a la gent i als negocis». Segons la portaveu de l'executiu, en els pròxims 15 dies s'ha de planificar la desescalada i l'horari de la restauració és un dels temes a tractar. Això podria comportar allargar el toc de queda fins a les 23 hores per poder sopar fora de casa.Budó dona per fet que en 15 dies no decaurà la mobilitat entre comarques «si no hi ha un daltabaix» però descarta que es pugui posar en marxa l'oci nocturn.Budó ha afirmat que poder sortir a sopar fora de casa és una de les mesures que s'han de començar a posar sobre la taula després d'una tendència a la baixa lenta però ja «molt consolidada» de la incidència de la covid-19. I dona de marge els pròxims 15 dies de vigència de les normes que entren en vigor aquest dilluns per planificar de quina manera es pot avançar en la desescalada. Així doncs, amb l'horitzó del 29 de març, just a l'inici de la Setmana Santa, Budó planteja valorar mesures com allargar l'horari de la restauració i, de retruc, que el toc de queda sigui a les 23 hores, una hora més del que és actualment.Preguntada per si d'aquí 15 dies es prorrogarà la situació que entra en vigor avui de mobilitat entre comarques, Budó dona per fet que serà així «si no hi ha un daltabaix o es dispara una quarta onada». I ha afegit que es tracta d'una mesura pensada per no fer passos enrere.En canvi, la portaveu del Govern creu que no estarà sobre la taula la possibilitat de reobrir el sector de l'oci nocturn. En aquests cas, Budó creu que, quan arribi el moment, s'ha de treballar «de quina manera» es podrà reprendre aquest sector. I ha apuntat a la possibilitat que la població s'hagi de fer algun tipus de test per assistir a certs espectacles.La portaveu de l'executiu ha negat que un govern format per JxCat i ERC hagi de ser un «Vietnam diari» i, de fet, ha assegurat que no ha estat així. Budó creu que el «pecat original» de la passada investidura va ser la decisió «unilateral» de no investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Una decisió que, segons Budó, va produir un «trencament de confiances» que s'ha arrossegat tota la legislatura. Però ha remarcat que no ha estat una cosa interna del Govern sinó d'una «desavinença» entre les dues formacions més enllà de l'executiu.En aquest context, Budó ha defensat que els equips negociadors dels partits independentistes es prenguin «el temps necessari» per acordar què s'ha de fer amb el 52% dels vots independentistes aconseguits el 14-F.I preguntada per la CUP, que ha afirmat que se sent exclosa de les negociacions entre ERC i JxCat, Budó ha respost que és la «percepció» dels anticapitalistes i ha defensat que Junts no els exclou. «La CUP es va abstenir en la votació de Borràs com a presidenta del Parlament i nosaltres li hem cedit vots perquè per primera vegada estiguin a la Mesa», ha argumentat.