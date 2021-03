Un conductor, ferit crític després de baixar del cotxe i ser envestit per una furgoneta a la C-58 al Vallès

El sinistre va succeir ahir dissabte a la nit al quilòmetre 12,5, al terme municipal de Sant Quirze del Vallès

Actualitzada 14/03/2021 a les 13:32

Un home va resultar ferit crític ahir dissabte a la nit després de ser atropellat per una furgoneta a la C-58 a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre a les 22.34 hores al quilòmetre 12,5 de la C-58, en sentit Barcelona. Per causes que s'estan investigant, el conductor d'un turisme va baixar del seu vehicle i va ser envestit per una furgoneta.El SEM ha detallat que l'afectat va ser evacuat en estat crític a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i un altre home –menys greu- va ser donat d'alta 'in situ'. Sis patrulles de Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del SEM van acudir a l'accident de trànsit.