Torra va trobar a faltar el suport de Aragonès durant la gestió de la pandèmia

L'expresident reconeix que «li hagués agradat una actitud més activa» per part del republicà

Actualitzada 14/03/2021 a les 17:55

L'expresident de la Generalitat Quim Torra va trobar a faltar el suport del vicepresident del seu govern, el republicà Pere Aragonès, en els primers temps de gestió de la pandèmia de coronavirus i ha reconegut que li hagués agradat de la seva part «una actitud més activa».En una entrevista en TV3, gravada a la Casa dels Canonges de la Generalitat, Torra ha donat a conèixer que en els últims mesos no han mantingut cap contacte entre tots dos, alguna cosa que també li retreu i que no sap per què ha ocorregut.El exmandatari ha precisat que la seva relació amb Aragonès va ser «correcta» però «durant l'epidèmia jo li vaig trobar a faltar, al meu costat. Veia que era jo el que havia d'empènyer a les conselleries», especialment les de Salut i Treball, dirigides per ERC.En aquells dies, que també consigna en el seu nou llibre, «Els hores greus», a partir del seu dietari, destaca que li «hagués agradat una actitud més activa per pari del vicepresident durant la gestió de l'epidèmia».Alhora, ha revelat que, només com es trobava a la Casa dels Canonges, on va passar la covid, i perquè no li arribava tota la informació possible, va haver de connectar-se amb les reunions del PROCICAT en manera oculta.En algun moment, avança, «em buscava la vida per a tenir tota la informació possible, perquè no la tenia, i en algunes ocasions jo entro i em connecto a les reunions del PROCICAT per a poder saber, perquè al meu sempre m'ha agradat estar al costat de la gent que està treballant les coses».A pesar que s'ha mostrat partidari que ERC, Junts i la CUP formin un «govern d'unitat» per a «tenir un full de ruta» conjunt, s'ha mostrat decebut per la desconfiança existent a l'interior del Govern.Torra ha vaticinat que «fins que no recuperem les confiances trencades jo no li desitjo al nou govern el que jo vaig passar», en el que ha denominat un «camp de batalla permanent».Confessant que en aquells primers dies de pandèmia va plorar molt i que va haver-hi moments en els quals es va trencar, també ha carregat contra l'exministre de Sanitat Salvador Illa, especialment referent a que pensa que no va prendre les mesures necessàries i va retirar competències a les autonomies.Al seu judici aquest fet, «és una de les grans aberracions i té un nom i un culpable, que és Salvador Illa», mentre que veu al president del Govern, Pedro Sánchez, com un «autòmat», com algú amb «l'única ambició de sobreviure, governar i resistir».