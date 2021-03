Sis de cada deu comercials va perdre més de 17.000 euros de mitjana durant el 2020 per la pandèmia

Prop del 38% declara que no ha deixat de tenir ingressos durant aquest període

El 62% dels agents comercials col·legiats van perdre de mitjana més de 17.000 euros durant el 2020 com a conseqüència de la pandèmia, segons un estudi del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB). En total, també el 62% dels enquestats van admetre que l'any passat van registrar pèrdues econòmiques –i dins aquest grup un altre 62% van assegurar que van ser superiors als 17.000 euros- mentre que el 37,8% restant no en va patir. De cara a aquest any, el 48% dels agents comercials preveuen una previsió econòmica positiva en relació al 2020; un 34% preveu que serà igual i un 18% creuen que la situació empitjorarà.D'altra banda, del total d'enquestats pel Col·legi Oficials d'Agents Comercials de Barcelona, el 97% van afirmar tenir feina i el 3% van declarar haver-la perdut per culpa de la pandèmia. «Sens dubte, el 2020 ha estat un any difícil però el 2021 és l'any de la recuperació econòmica i és aquí on entra en joc la figura essencial de l'agent comercial col·legiat, fonamental perquè les empreses tornin a facturar», comenta el president de l'entitat, Ricard Penas.L'enquesta s'ha fet entre centenars de col·legiats, dels quals un 17% pertany al sector articles per a la llar i l'oci, seguit del sector químic (15%) i serveis (13%). El 33% dels enquestats posseeix estudis superiors i diplomatures i llicenciatures, segons detalla l'entitat en un comunicat.