Puigdemont, sobre la negociació JxCat-ERC: «Si la confiança i el respecte fallen, el Govern començarà coix»

L'expresident de la Generalitat prepara la «batalla» al TJUE i afirma que «a Luxemburg les forces estan igualades»

Actualitzada 14/03/2021 a les 10:59

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de JxCat, Carles Puigdemont, ha opinat sobre les negociacions entre JxCat i ERC per la formació d'un nou Govern de la Generalitat i ha receptat «confiança i respecte». «Si aquests dos elements fallen, la legislatura i el Govern començaran coixos», ha alertat Puigdemont en una entrevista al canal TeveCat. «Són negociacions molt importants. Venim de tres anys de desavinences que no han estat positius per a ningú», ha reconegut l'expresident de la Generalitat.En paral·lel, Puigdemont ha assegurat que «l'horitzó de l'exili» sempre ha estat arribar un tribunal de justícia independent i –sobre la propera «batalla» judicial al TJUE- ha recalcat que «a Luxemburg les forces estan igualades».