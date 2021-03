Pau Camprovín encapçala la nova junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

L'única candidatura té un programa continuista que promou el treball col·lectiu de cara a la represa de l'activitat

L'assemblea de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha aprovat l'elecció de la nova junta directiva que regirà l'entitat per al període 2021-2023. La nova junta està encapçalada per Pau Camprovín (Castellers de Sants), acompanyat a la vicepresidència per Rubén Gaón (Nens del Vendrell) i Ignasi Escamilla (Castellers de Sant Cugat). L'assemblea s'ha celebrat per segona vegada en format virtual i hi han assistit una seixantena de colles. L'única candidatura presentada per renovar la junta presenta un programa continuista que destaca per promoure el treball col·lectiu de cara a la represa de l'activitat, després de l'aturada castellera «més important de la història».