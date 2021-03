Més de 300 persones marxen fins a la presó de Brians 1 pels empresonats per protestar per Hasel

L'organització considera que l'acusació cap als empresonats «és totalment injusta i fruit d'un muntatge policial»

Actualitzada 14/03/2021 a les 19:51

Més de 300 persones han marxat aquest diumenge des de l'estació de Renfe de Martorell (Barcelona) fins a la presó de Brians 1 per a demanar la llibertat de vuit empresonats per la seva participació en les protestes després de la detenció del raper Pablo Hasel.La manifestació ha estat convocada a les 11 hores i, encapçalada per una pancarta en la qual es llegia 'La nostra solidaritat, no retrocedir en la lluita, presos al carrer', ha arribat al centre penitenciari poc abans de les 14 hores.En el manifest, l'organització considera que l'acusació cap als empresonats «és totalment injusta i fruit d'un muntatge policial», per la qual cosa els consideren presos polítics i reclamen la seva amnistia total.«Si estan a la presó, és per una única causa: lluitar contra l'Estat espanyol i el seu règim putrefacte, així com combatre els cossos policials i les forces d'ocupació que el poder treu a reprimir», afirma l'organitzat.La CUP, Arran, Alerta Solidària, Coordinadora Obrera Sindical, Endavant i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) s'han sumat a la protesta.