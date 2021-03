Les persones de la mateixa bombolla de convivència es poden moure per tot Catalunya des d'aquest dilluns

Cultura

Sector del joc

Comerç

Més canvis a partir del 26 de març

Competicions esportivesPel que fa a l'esport, es reprenen les competicions esportives federades de menors de 16 anys. També es permet el públic en aquelles competicions que tinguin seient preassignat, a excepció de les competicions estatals i internacionals (de futbol i bàsquet) de caràcter professional. Així, la resta de competicions permeses es podran fer amb públic, amb limitació d'aforament del 50% si és a l'aire lliure i del 30% si és en espais tancats.Als locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals -com ara teatres, cinemes i auditoris- es poden fer altres activitats extraordinàries, com gales, cerimònies d'entrega de premis i festivals.A més, els actes vinculats a la cultura popular i tradicional es permeten sempre que siguin activitats estàtiques, que es facin en un espai perimetral o en un espai tancat. Tindran les mateixes limitacions d'aforament que les activitats culturals d'arts escèniques i musicals que es fan en teatres o auditoris i amb els assistents asseguts.Pel que fa al sector del joc, salons, casinos i sales de bingo poden obrir al 30% i un màxim de 100 persones, tot garantint la ventilació mínima establerta. Si, a més, compleixen amb determinades condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i garanteixin mesures de control d'aglomeracions, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 250 persones.En el comerç els principals canvis tenen a veure amb la possibilitat de reobrir els caps de setmana. Les mesures que entren en vigor aquest dilluns, però, també beneficien els grans establiments, que també poden obrir tot i ser més grans de 800m2 si acoten l'espai d'obertura al públic a aquesta superfície i redueixen l'aforament al 30%.A més, si respecten aquestes mateixes indicacions, es permet obrir els comerços dels centres, galeries i recintes comercials, on es limita al 30% les zones comunes i de pas, on caldrà complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire, i on es restringeix l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans. Roman suspesa l'obertura dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.A partir del divendres 26 de març i a les portes de la Setmana Santa entraran en vigor noves mesures. Les reunions i trobades familiars i socials es limitaran a partir de llavors a un màxim de 4 persones en espais tancats, excepte quan visquin junts, i en espais privats no es permetran reunions amb persones no convivents.