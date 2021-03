Les empreses han invertit 123 euros per treballador de mitjana en mesures contra la covid

Això representa que la inversió per cada treballador sigui molt superior a la mitjana. En canvi, en les grans empreses resulta una mitjana molt inferior, d'uns 100 euros.Preguntats sobre la variació del resultat econòmic (beneficis abans d'impostos) durant els nou primers mesos de l'any, la majoria d'empreses (34%) que han participat en l'enquesta han experimentat pèrdues mentre que un 15% ha reportat beneficis i un 4% s'han mantingut igual. En canvi, un 47% no ha volgut o pogut quantificar l'impacte de la pandèmia en el seu compte de resultats.D'altra banda, més d'un 40% de les empreses que han pres part del sondeig admeten un descens en es vendes davant un 13% que indica un increment de la facturació. Novament, un elevat percentatge (42%) no ha volgut o pogut quantificar-ho.Per àmbits, en la gestió empresarial –elaboració documental, l'assessorament tècnic i jurídic especialitzat- les empreses han invertit una mitjana de 18.804 euros (23 euros per treballador); en prevenció i protecció de treballadors mitjançant EPI, gels hidralcohòlics controls de temperatura entre d'altres- l'import puja a 37.964 euros (45 euros per treballador) i en organització del treball –adquisició d'equips, sistemes informàtics o programes de videoconferència- les empreses hi han destinat 12.661 euros (15 euros per treballador).Pel que fa Medicina del treball –amb proves de detecció, gestió de casos i suport emocional i psicològic- la inversió ha estat de 7.292 euros (9 euros per treballador); en neteja i desinfecció –per exemple, el manteniment de ventilació i climatització o adquisició de virucides, entre d'altres- la inversió ha estat de 23.060 euros (28 euros per treballador); i en altes mesures complementàries –activitats de formació, senyalització o d'altres- 2.324 euros (3 euros per treballador).En l'enquesta, elaborada per l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la patronal catalana, hi ha participat 152 empreses catalanes, de les quals un 76% de la demarcació de Barcelona, un 10% de Tarragona, un 7,2% de Girona i 6,7% de Lleida. El 34% són gran empresa, un 24% estan dins de la categoria de mitjana empresa, un 28% és petita empresa i un 14% micropime.