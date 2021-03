El Palau de la Música viu l'inici de la 'Nova Era' de la Barcelona Gipsy balKan Orchestra

La banda ha començat amb 'Dancing with the Rabbi', una cançó que han tocat sense Abita, que ha aparegut al segon tema. La siciliana es va incorporar a la banda a finals del 2019, després que la cantant Sandra Sangio s'acomiadés en un concert a la sala Apolo de Barcelona.El grup va aprofitar el primer confinament per a treballar de ple en el sisè àlbum que recopila les experiències de l'orquestra i que es va publicar a l'octubre. Precisament, el conjunt estava de gira al nord d'Itàlia quan va esclatar la pandèmia a Europa i va haver d'aturar tota la seva activitat.En un recital que ha durat una hora i mitja, l'orquestra ha seguit repassant 'Nova Era' amb temes com 'Constantine Constantine', 'Sedi Donka-Joc mare' o 'Kalejaca jaca', que tot sovint estaven animats pel ritme que el públic marcava amb les mans.«La música popular també omple Palaus», ha celebrat poc abans d'acabar el recital Dani Carbonell, clarinetista del grup i un dels dos membres catalans de la BGKO amb Pere Nolasc (violí). Carbonell ha explicat que estava emocionat per tocar en un espai emblemàtic com aquest, i ha fet broma afirmant que, amb la limitació del 50% de l'aforament. es pot «presumir» d'omplir-lo amb la meitat d'assistents.La banda ha tancat el concert amb una versió de la cançó popular de la Guerra Civil 'Ay Carmela', 'Cu ti lu dissi', i 'Nane Tsokha' que han posat dempeus al públic, que ha seguit ballant des de les seves cadires els ritmes canviants del grup.El d'aquest diumenge ha sigut el retorn de la BGKO a Barcelona i la banda ha agraït durant tot el concert la presència i «l'atreviment» de les persones que han vingut al Palau de la Música. «La cultura no és que sigui necessària, és imprescindible», ha assegurat Carbonell.Després de tocar al Palau de la Música, la Barcelona Gipsy balKan Orchestra continuarà la gira amb concerts a França, Rússia, Turquia o Alemanya, entre altres.