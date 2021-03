Centenars de joves protagonitzen un 'botelló' il·legal a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona es va desplegar per evitar la concentració

Actualitzada 14/03/2021 a les 11:25

Més de dos-cents joves van tornar a protagonitzar en la nit del dissabte un nou botelló a l'aire lliure en el passeig del Born de Barcelona, una situació que s'ha repetit els últims caps de setmana.Fonts municipals han confirmat a EFE que ahir la Guàrdia Urbana va desplegar el dispositiu habitual dissenyat per a la zona, la qual cosa va impedir la concentració de joves en el passeig a última hora de la tarda.No obstant això, poc després es van donar cita diversos centenars de joves en aquest popular passeig quan encara està vigent el tancament de locals d'oci nocturn i el toc de queda a partir de les deu de la nit.La concentració periòdica de joves en aquest passeig ha portat en diverses ocasions al Gremi de la Restauració de Barcelona a reclamar que s'aixequi la prohibició d'obertura dels locals existents en la zona, ja que considera que és més segur el consum en els mateixos que al carrer, on molts no respecten les mesures de prevenció decretades per les autoritats per a contenir la pandèmia.