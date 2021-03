Borràs afirma que l'independentisme busca consensuar com afrontar les «ingerències» de l'Estat

Actualitzada 14/03/2021 a les 23:32

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicat que els partits independentistes negocien sobre com afrontar les «ingerències» de l'Estat. En una entrevista a TV3 emesa aquest diumenge a la nit, Borràs ha afirmat que les formacions busquen un consens per «preparar-se» davant la «repressió» espanyola i respondre-hi «conjuntament» durant la nova legislatura. De fet, Borràs vol que ERC, JxCat i la CUP acordin una «acció d'unitat» basada en quatre fronts: política, institucional, antirepressiva i internacional. La presidenta ha subratllat que el Parlament ha de ser inviolable, que s'hi ha de poder parlar de tot, i que la classe política és qui ha d'assumir les seves responsabilitats, i no els funcionaris: «Hem de preservar-los».