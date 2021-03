Vergés confia poder fer crides massives de vacunació abans de l'agost

La consellera reclama reprendre el debat perquè es pugui vacunar els majors de 55 amb AstraZeneca

Actualitzada 13/03/2021 a les 11:14

Les dades ara són «molt bones»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha indicat aquest dissabte que espera poder fer crides massives de vacunació abans de l'agost, però ho ha supeditat a l'arribada de les vacunes compromeses. En declaracions a Rac 1, Vergés ha reclamat al govern espanyol reprendre el debat perquè es pugui vacunar els majors de 55 anys amb AstraZeneca. Segons la consellera, a l'abril s'obre una nova perspectiva amb l'arribada de moltes més dosis, el que permetrà avançar en la vacunació i arribar al 30% de vacunats al juny.Sobre la situació actual, Vergés ha indicat que s'ha optat per fer algunes obertures perquè les dades són «molt bones», i no ho són tant des de l'estiu.Vergés s'ha mostrat molt crítica amb les autoritats europees pels contractes de vacunació. «No podem estar ballant així amb les farmacèutiques, una sola cosa en què tenien la responsabilitat era aquesta», ha subratllat.També ha carregat contra el govern espanyol perquè hagi aprovat ajudes als sectors econòmics després d'un any de pandèmia, i ha reivindicat que des de Catalunya s'estan desplegant subvencions des del primer moment quan la competència és de l'Estat.Pel que fa a la vacunació amb AstraZeneca, Vergés ha demanat tranquil·litat i ha remarcat que seguirà el seu curs tot i que s'han retingut 2.000 dosis d'un lot mentre s'estudien en l'àmbit europeu alguns casos de trombosi de persones vacunades. En aquest sentit, la consellera ha demanat que es reprengui el debat per poder-la administrar als majors de 55 anys, un debat que el govern espanyol va aturar precisament pels casos de trombosi. Segons la consellera, si es manté la vacunació, també s'hauria d'avançar en això.Vergés ha argumentat que si ara s'ha decidit obrir amb algunes condicions el confinament comarcal és perquè la societat «ho necessita, necessita poder tenir un mínim moviment, que pot tornar a recuperar alguna visita, sempre amb molta precaució». Ha assegurat que les decisions s'han pres perquè les dades són «molt bones» malgrat la tensió del sistema sanitari, no per salvar la Setmana Santa.En demanar-li per l'obertura de la restauració en horari nocturn, i després que Josep Maria Argimon justament digués que ell seria partidari d'obrir, Vergés ha indicat que cal anar «pas a pas» i ser «prudents». De fet, ha remarcat que el propi Argimon parlava molt d'anar a sopar amb la seva bombolla, justament.Sobre el toc de queda, ha indicat que s'analitzarà la situació de la pandèmia per veure si es pot aixecar o no. De moment està aplicat fins al 9 de maig, quan acaba l'estat d'alarma.