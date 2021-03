«Triple ofensiva» d'Òmnium per recollir signatures que donin «solidesa» a la llei d'amnistia al Congrés

L'acció Places per l'Amnistia és la darrera «embranzida» de suport ciutadà a la llei d'amnistia. La setmana que ve el text arribarà al Congrés de Diputats. Òmnium ha volgut constatar que «la repressió de l'Estat no s'atura», ni en el camp judicial ni tampoc en el polític.Amb Places per l'Amnistia, l'entitat cultural ha omplert el país amb punts de recollida de signatures en municipis com Barcelona, Lleida, Manresa, Girona, Tarragona, Valls, Figueres, la Seu d'Urgell, Igualada, Reus, El Vendrell, Berga, Palafolls, Tremp, Mataró, Ripoll, Sort, Sant Adrià de Besòs, Solsona o Terrassa.A part dels punts de recollida de signatures, també hi ha hagut actuacions musicals, activitats familiars i infantils, micròfons oberts, accions artístiques i activitats pels més joves. Aquesta iniciativa s'emmarca en «l'ofensiva» en l'àmbit ciutadà per aconseguir l'amnistia, una acció triple i que consta de dues potes més: en l'àmbit social, on es parla amb centenars d'entitats de la societat civil perquè se sumin a la reivindicació d'amnistia; i una tercera en l'àmbit polític, amb l'entrada de la llei al Congrés.Places per l'Amnistia és una iniciativa d'Òmnium Cultural, amb el suport d'entitats municipalistes (AMI i ACM), Amnistia i Llibertat i els partits polítics que s'han compromès a tramitar la llei d'amnistia.