Laura Borràs: «És evident que la passada legislatura no es va preservar la inviolabilitat del Parlament»

La presidenta de la cambra aposta perquè no se suspenguin diputats ni càrrecs fins que no hi hagi sentències fermes

Actualitzada 13/03/2021 a les 19:20

«És molt evident que si mirem com va començar i com va acabar aquesta legislatura, el Parlament no va preservar la seva inviolabilitat, no va ser respectada». Son paraules de la nova presidenta del Parlament, Laura Borràs, en una entrevista que publica «l'Ara» aquest dissabte a la tarda. La dirigent de Junts constata que l'anterior legislatura va començar amb la no investidura de Carles Puigdemont, i que va acabar amb la pèrdua de l'acta de diputat de Quim Torra: «Es tracta justament d'aprendre del que ha passat i mirar que no es repeteixi», afegeix Borràs. La presidenta de la cambra també aposta perquè no se suspenguin diputats ni tampoc càrrecs fins que no hi hagi sentències fermes.