Infermeres de Catalunya demanda el SEM per «vulneració del dret a vaga» en decretar serveis mínims del 100%

Infermeres de Catalunya recorda que són diverses les sentències fermes del Tribunal Suprem que ratifiquen sentències del TSJC on es dictamina «la il·legalitat de decretar uns serveis mínims del 100% davant una convocatòria de vaga». «Inclús en serveis bàsics per a la ciutadania», ha afegit el sindicat. «Esperem poder aturar aquesta actitud antisindical i abusiva per part del SEM i per part d'altres institucions públiques i privades», han reblat des d'Infermeres de Catalunya, que igualment han criticat altres postures del SEM com no fer publicitat de la vaga del 10 de març o no decretar serveis mínims per la vaga convocada el 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona.«Totes aquestes vagues han estat convocades legalment i el Departament de Treball ha fet les oportunes resolucions de serveis mínims en totes elles. En cap moment indica el percentatge numèric de mínims, que hauràs de ser indicat per cada empresa i centre», han conclòs des d'Infermeres de Catalunya.