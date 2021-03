Esquerra Verda pren el relleu d'ICV i el nou partit escollirà la direcció el 20 de març

La mesa de l'assemblea fundacional d'EA l'ha presidit l'exdiputada i qui va ser vicepresidenta i portaveu d'ICV, Laia Ortiz, i hi han format part Anna Martin, Manel Pérez, Arnau Martí i Mireia Marin.Esquerra Verda es presenta com un partit «democràtic, d'esquerres, ecologista, catalanista, republicà, feminista, municipalista i internacionalista». «Els homes i dones d'Esquerra Verda fan seva la cultura política i la tradició de lluita i de govern de l'esquerra catalana, de l'ecologisme, del feminisme i del moviment obrer, representats en la trajectòria d'ICV, el PSUC i l'Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (ENE)», segons l'article 1 dels estatuts debatuts avui.Així mateix, Esquerra Verda es funda amb l'explícit compromís de reforçar la «construcció» de Catalunya en Comú i d'enfortir la presència institucional de l'espai dels comuns, especialment a escala municipal. Així ho diu el manifest fundacional: «Una de les principals prioritats de l'Esquerra Verda és l'enfortiment del projecte de Catalunya en Comú així com de les candidatures i grups institucionals d'En Comú Podem».Dirigents de l'extinta ICV com David Cid, Marta Ribas o Ernest Urtasun podrien tenir pes en l'estructura d'aquest nou partit.