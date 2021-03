Els Mossos treballen per conèixer el grau de vulnerabilitat de les persones afectades abans d'actuar en desnonaments

«Nosaltres fins ara disposem de la petició que ens arriba a través de la judicatura, els jutjats d'instrucció de Barcelona i altres municipis, amb una adreça, uns noms de persones a desnonar i poca informació més», ha explicat Molinero.L'objectiu d'aquest protocol és «poder treballar amb molta més informació qualitativa» per tal de poder «adaptar els recursos operatius necessaris per poder fer front a l'actuació policial que es deriva d'un manament judicial».El protocol, que es va començar a treballar a finals del 2020, «no està tancat ni implementat al 100%», però les «fases inicials» que tenen a veure amb l'organització interna ja s'estan aplicant. «Això és molt més fàcil de coordinar perquè només depèn de nosaltres i ja estem treballant amb aquest format», ha destacat Molinero.«No anem als desnonaments per iniciativa pròpia, sempre hi anem perquè hi ha un requeriment judicial», ha insistit el portaveu dels Mossos. Per això, conèixer millor cada cas pot ajudar a «actuar de forma diferent en cada cas» i «dur a terme el desnonament amb el nombre més gran possible de garanties, tant per a les persones que s'han de desnonar com pels agents policials», ha exposat.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va dir el 20 de desembre del 2020 al Parlament que perquè hi hagués una millor coordinació entre les administracions locals, serveis socials i cossos policials en els desnonaments ja havien demanat entrar en el Protocol d'execució de les diligències de llançaments als partits judicials, tant a Barcelona com a Catalunya.