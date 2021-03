El DOGC publica la resolució que aixeca el confinament comarcal i permet l'obertura de tot el comerç el cap de setmana

S'amplia a 800 m2 la superfície de venda

La vigència de les noves mesures aprovades pel Procicat serà des del dilluns vinent, 15 de març, fins al diumenge 28 de març.Les reunions socials i familiars es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents. Es recomana que, en espais tancats, es restringeixin les visites «tant com sigui possible».Les botigues amb una superfície màxima de 800 metres quadrats podran obrir amb un 30% de l'aforament durant tota la setmana, també les no essencials. En el cas que el local sigui més gran de 800 metres quadrats, es permetrà que obrin acotant l'espai d'obertura al públic a aquest màxim de superfície i amb el mateix aforament que la resta.Pel que fa als centres comercials, podran obrir durant tota la setmana amb un aforament del 30% tant a botigues com a zones comunes. Aquests recintes han de controlar els fluxos perquè no es produeixin aglomeracions també als accessos, inclosos els aparcaments. Es continua restringint l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans; i també es manté el tancament dels bars i restaurants dels centres comercials.Les competicions esportives es podran desenvolupar a tot Catalunya amb públic a les grades, amb aforaments que es limitaran al 50% amb un màxim de 1.000 persones a l'aire lliure. En espais tancats, per norma general l'aforament serà del 50% i el màxim d'assistents 500. Aquesta xifra es pot elevar a 1.000 persones en espais tancats sempre que es puguin garantir una ventilació i qualitat de l'aire adequada, es prenguin mesures per controlar aglomeracions i es respecti un aforament del 30%. Queden fora d'aquesta flexibilització les competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i de bàsquet de caràcter professional que es continuaran fent amb les grades buides.Els salons de joc, casinos i sales de bingo podran reobrir després de mesos tancats amb un aforament del 30% i un màxim d'assistents que serà de 100 persones en general.Quan les activitats compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades, poden obrir respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 250 persones.Les activitats de cultura popular i tradicional es podran fer tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats. En tot cas, els assistents han d'estar asseguts.Els negocis que puguin aglomerar gent com ara centres comercials, establiments esportius o culturals, hauran de remetre a l'administració una declaració responsable en la qual detallen quin sistema fan servir per complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire. A la declaració hi haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat.