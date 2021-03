Aragonès diu que els ajuts de l'Estat a Catalunya per la pandèmia són els que el Govern ha destinat en un trimestre

El candidat ha recordat que porta mesos demanant subvencions directes per a les empreses afectades

Actualitzada 13/03/2021 a les 17:05

El vicepresident en funcions de president del Govern, Pere Aragonès, ha lamentat que els ajuts anunciats per l'Estat que finalment arribaran a Catalunya són «similars» als que ha donat el Govern durant el primer trimestre del 2021. Aragonès ha recordat que porta mesos demanant subvencions directes per a les empreses afectades. «Tota ajuda que pugui arribar és benvinguda, però és evident que la Generalitat està fent un esforç molt gran de 3.000 milions d'euros en un any», ha subratllat. Aquest divendres, Sánchez va anunciar ajuts d'11.000 MEUR per a empreses, pimes i autònoms.D'aquests, 7.000 milions seran ajuts directes, 2.000 milions per a Canàries i les Balears, i 5.000 MEUR per repartir entre la resta de comunitats autònomes.