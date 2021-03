ACRA destaca que la vacuna ha suposat un «punt d'inflexió determinant» a les residències de gent gran

Aquest dissabte s'ha complert un any de la restricció de visites, ingressos i sortides a les residències de la gent gran com a conseqüència del coronavirus, una mesura que es va allargar mesos. En la carta –dirigida a infermeres, metgesses, fisioterapeutes ocupacionals, educadors socials i psicòlegs, entre d'altres col·lectius- Pascual rememora com l'inici de la primera onada va causar una «indefensió» en el sector en no disposar d'EPI i tenir moltes baixes entre els treballadors, a més d'una «descoordinació entre administracions molt gran».«Encara falta molt per recuperar la normalitat que teníem abans, però anem en la bona direcció», reflexiona Cinta Pascual, que explica com les residències estan obrint de nou les portes a la comunitat «amb prudència». «També ha de ser el torn dels centres de dia, de l'ajuda a domicili, d'un retorn a la normalitat per a tothom», subratlla.D'altra banda, la presidenta de l'ACRA ressalta el paper del sector privat, del qual afirma que «ha estat al peu del canó quan més se'l necessitava», i l'actitud de les famílies dels residents pel «suport i la comprensió durant tants i tants mesos sense poder estar al costat dels seus éssers estimats».Pascual també ha fet un repàs de la feina feta pel sector assistencial a al gent gran en el darrer any i aplaudeix, entre d'altres, el recent acord entre patronals i sindicats, en un «escenari polític i social convuls i molt incert, amb tarifes que han pujat un 13,8% i els salaris entre el col·lectiu de professionals un 12%.