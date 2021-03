Una vicepresidència serà per als republicans amb Anna Caula i la CUP entrarà per primera vegada a la mesa amb una secretaria

Actualitzada 12/03/2021 a les 07:32

La número dos de la candidatura de Junts a les eleccions del 14 de febrer, Laura Borràs, serà la presidenta del Parlament en la XIII legislatura. L'executiva de la formació ha validat la decisió aquest dijous per la tarda, una possibilitat que feia dies que es plantejava.

Borràs es convertirà aquest divendres en la tercera dona que presideix el Parlament. Segons ha informat el 324, una vicepresidència serà per als republicans i la CUP entrarà per primera vegada a la mesa amb una secretaria.



La diputada Anna Caula serà la vicepresidenta en representació dels republicans i la secretaria de la CUP recaurà en Pau Juvillà, diputat per Lleida. A l'altra secretaria independentista hi haurà l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas.Una altra secretaria serà per al PSC, que fa dies que va anunciar que el seu candidat era Ferran Pedret. L'aposta dels socialistes per presidir el Parlament, Eva Granados, ocuparà probablement una de les vicepresidències de la mesa. Queda per saber una de les quatre secretaries de la Mesa.