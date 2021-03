Laura Borràs: «No permetré ingerències del poder executiu i judicial»

Fa una crida a «no posar límits a la democràcia» i veu la legislatura com un «punt d'inflexió» cap a la independència

La recent escollida presidenta del Parlament, Laura Borràs, s'ha compromès a continuar la feina on la va deixar Carme Forcadell. «Cap tribunal ni presó ens farà renunciar a les nostres idees», ha afegit en el seu primer discurs com a presidenta de la cambra dirigint-se als nous diputats. En aquest sentit, ha garantit que no permetrà ingerències del poder executiu i judicial.Borràs també ha fet una crida a «no posar límits a la democràcia» per tal que «l'únic límit» del Parlament sigui l'aspiració dels catalans. I és que, segons Borràs, en una democràcia «és la llei qui s'ha d'adaptar a la voluntat popular». Finalment, ha fixat la tretzena legislatura que comença avui com un «punt d'inflexió» en l'avenç cap a la independència.