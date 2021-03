Laura Borràs és escollida presidenta del Parlament en una segona votació

Vicepresidències i secretaris

La diputada de JxCat Laura Borràs ha estat escollida presidenta del Parlament després d'una segona votació entre ella i la socialista Eva Granados, les dues candidates més votades. Borràs es converteix així, en la tercera dona que presideix el Parlament, després d'aconseguir 64 vots a favor d'ERC i JxCat, i l'abstenció de la CUP. La CUP ha expressat amb l'abstenció el recel que tenen amb la figura de Borràs per la seva situació judicial arran de la gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.Durant la primera ronda JxCat i ERC hi han votat a favor però la CUP s'hi ha abstingut. PSC, Cs i PPC han apostat per la candidata dels socialistes, Eva Granados. Mentre que Vox ha votat per la seva diputada María García Fuster i els comuns ho han fet per Joan Carles Gallego.