«Jo aniria a sopar amb la meva bombolla», ha afegit

Actualitzada 12/03/2021 a les 10:01

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat partidari de flexibilitzar més les restriccions a la restauració, per exemple permetent obrir al vespre. «Jo aniria a sopar amb la meva bombolla», ha respost a Ràdio 4 i La2 en ser preguntat si seria favorable a permetre-ho. Ha afegit però que ell no és «qui posa totes les normes».El secretari ha insistit en la necessitat de «seguir donant aire» i, tot i que ha afirmat que se n'ha donat «bastant», s'ha mostrat partidari d'haver-ho fet una mica més en alguns sectors. «Hi ha gent que és més agosarada i gent que ho és menys», ha declarat. Argimon ha fet aquestes declaracions un dia després que s'anunciessin les noves flexibilitzacions, que no inclouen canvis en la restauració.