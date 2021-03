El Procicat aixecarà el confinament comarcal el proper dilluns

A migdia, s'anunciarà si hi ha més canvis en les restriccions actuals que acaben el 14 de març

Actualitzada 11/03/2021 a les 09:05

El Procicat anunciarà, després de la reunió que abordaran aquest matí de dijous, que dilluns s'aixecarà el confinament comarcal i hi haurà lliure mobilitat per Catalunya, segons ha avançat el 324. La nova mesura donarà aire als sectors més castigats per les restriccions de mobilitat. Les dades epidemiològiques continuen a la baixa a Catalunya.Dimecres per la tarda es va donar a conèixer el pla de cara a Setmana Santa que adoptaran les comunitats autònomes. A Catalunya es mantindrà el tancament perimetral i el toc de queda seguirà sent de les 22 hores fins les sis del matí.Les reunions quedaran restringides en aquests dos períodes a grups de quatre persones en espais públics tancats i de sis en espais públics oberts, excepte els grups de convivents. Als espais privats, per exemple a les llars, la restricció estipula que només hi podrà haver els convivents. Les mesures estaran vigents del 17 al 21 de març i del 26 de març al 9 d'abril.