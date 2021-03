Baixen un 34% els delictes durant l'any de confinament, però puja un 15% el narcotràfic

En declaracions a l'ACN, el comissari portaveu del cos, Joan Carles Molinero, ha explicat que el descens de mobilitat i de molts delictes ha permès reforçar la pressió en alguns àmbits, com la delinqüència comuna a Barcelona, amb l'operatiu 'Tremall', o la persecució del narcotràfic. Altres unitats, com les de la lluita antiterrorista no han vist disminuir la seva feina, perquè l'alerta segueix en nivell 4.Tot i que a partir de dilluns es preveu un cert retorn a la normalitat, la policia catalana no preveu rebre un augment significatiu de denúncies per robatoris en segones residències que es detectin a partir d'aleshores, després de mesos d'habitatges buits. Segons Molinero, el patrullatge per polígons industrials, zones de segones residències i cases aïllades ha continuat durant els mesos de confinament i ja s'han pogut evitar o detectar els possibles robatoris.Pel que fa a la marihuana i a l'extensió de les plantacions, durant el segon semestre del 2020 la Comissaria General d'Investigació Criminal va elaborar un document amb les localitzacions d'aquestes zones de producció. A més, s'han reorganitzat algunes estructures internes per lluitar contra aquest fenomen.