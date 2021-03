Argimon veu «incongruent» no aturar la vacunació amb AstraZeneca però si ajornar el debat d'ampliar l'edat

No concreta si li han ofert ser conseller

El debat ha sorgit després que cinc països europeus hagin aturat l'ús de la vacuna d'Oxford per una trentena de casos de trombosi que l'Agència Europea del Medicament (EMA) ja està estudiant. Argimon ha explicat que es fa «ben fet» de posar l'ull en què ha pogut passar però ha afirmat que els primers indicis de que disposa l'EMA apuntarien «més a una coincidència en el temps» que no pas a una relació de causa i efecte. Tot i això, ha afirmat que s'ha de mirar «amb molta cura».El secretari ha dit però que aquest debat s'ha de separar del de l'edat a qui es pot administrar la vacuna i, en tot cas, ha afirmat que el primer que s'ha d'analitzar és la seguretat. «Si la vacuna no és segura no et dedicaràs a posar-la ni als de 40 ni als de 65», ha afirmat. Per això, ha considerat que aplicar prudència voldria dir plantejar-se si vacunar o no amb AstraZeneca i ha insistit que continuar fent-ho i posposar el debat de l'edat «és incongruència». «Algú podria ser més cautelós però ells diuen OK i nosaltres diem OK», ha afegit.Argimon ha explicat que esperarà a tenir l'informe de l'EMA sobre els casos de trombosis i un cop el tingui, tornarà a demanar al govern espanyol quina evidència científica té que digui que posar la vacuna entre els 55 i els 65 anys no funciona. I és que Argimon ha tornat a repetir que «no té sentit» que s'estigui vacunant gent jove sense risc i no persones amb un risc molt més elevat.En ser preguntat si ha rebut una oferta per ser el futur conseller de Salut, Argimon no ha respost ni sí ni no i s'ha limitat a dir que no té aquesta qüestió al cap. «No he dit ni que sí ni que no», ha respost en un moment determinat. Ha explicat que viu al dia en la gestió de la pandèmia i que no es planteja què farà en un futur. En cas que li proposessin ha afirmat que caldria saber el perquè d'aquesta proposta i què s'espera d'ell i de la seva tasca. «No ho tinc al cap això», ha repetit.Segons Argimon, Alba Vergés ha estat una «bona consellera» perquè «mai ha defugit estar al capdavant», cosa que ha assegurat «no pot dir tothom».