Sàmper avança que per Setmana Santa hi haurà «aire i descompressió» en les restriccions

El conseller d'Interior avisa que les mesures que s'aprovin seran «lentes i curtes» per no fer passes enrere

Actualitzada 11/03/2021 a les 10:43

Model d'ordre públic

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha garantit que per Setmana Santa hi haurà «aire i descompressió» i ha assegurat que «la gent estarà contenta» amb les restriccions que s'apliquin. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, el conseller en funcions ha assegurat que tenen ganes de donar aire i «començar a descomprimir la tensió que es viu des de fa un any» però també ha avisat que aniran amb cura amb les mesures.«El que no farem és fer dos passos endavant i haver-ne de fer després quatre enrere», ha advertit, i ha afegit que les mesures que s'aprovin per Setmana Santa «seran lentes i curtes». Aquest dijous a les 12 del migdia està prevista una compareixença del Govern per anunciar les noves restriccions.Sàmper també s'ha referit al model d'ordre públic i ha demanat que sigui un dels primers temes que es tracti quan es constitueixi el Parlament, però que s'aparqui de les negociacions entre els partits que volen conformar Govern. «És urgent, però s'ha de tractar al Parlament, deixem de parlar-ho en les negociacions», ha dit Sàmper a l'entrevista. D'altra banda, el conseller també ha insistit que s'hauria de fer públics els protocols que regulen l'ús de bales de foam al cos però ha matisat que tot i que és un compromís seu no pot «obligar el proper que vingui».El conseller en funcions, que ha apuntat que de moment no sap si es compta amb ell per a la propera legislatura, ha demanat també que el proper titular d'Interior recuperi el projecte de llei de seguretat integral per tractar el model policial. Entre les mesures que Sàmper creu que el nou conseller hauria de tenir en compte hi ha la unió sota un mateix comandament de Mossos i Policies Locals, una mesura que Sàmper ja ha proposat en diverses ocasions. Això, segons creu, faria pujar l'eficàcia dels cossos un 25%.A més, també ha demanat pujar el sostre màxim d'efectius policials, que ara ronda els 19.000, fins a una ràtio similar a la del País Basc o les Illes Balears, per arribar fins als 21.000 o 22.000 agents.Amb tot, Sàmper ha admès que no ajuda a poder consolidar el model policial que hi hagi poca estabilitat en qui encapçala el Departament d'Interior. De fet, els darrers nou anys hi ha hagut cinc consellers diferents. Sàmper, que ha remarcat que no ho diu pensant en repetir ell mateix, ha advertit que aquesta rotació «no és bona» perquè la seguretat «és una autèntica estructura d'Estat que requereix pau i tranquil·litat».