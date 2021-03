Salut diu que els propers dos mesos són «clau» en el control de la pandèmia

Els responsables de Salut consideren que els propers mesos són clau sobretot per la previsió de més vacunes que permetin, almenys amb primeres dosis, ampliar el percentatge de població amb algun tipus d'anticòs davant del coronavirus, han assenyalat en la roda de premsa d'aquest dijous.«Sabem que d'aquí a poques setmanes tindrem moltes més dosis i deixarem l'hivern enrere i això previsiblement pot portar a un escenari millor. Hi hem d'arribar bé», ha afirmat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha apuntat a un possible «nou paradigma» en la pandèmia d'aquí a uns dos mesos.Vergés ha insistit a no «baixar la guàrdia» davant de l'anunci de «petites obertures» de cara al proper dilluns, entre les quals l'aixecament del confinament comarcal mantenint les bombolles de convivència o l'obertura del comerç no essencial els caps de setmana.«No podem interpretar que un augment de la mobilitat sigui un augment de les trobades socials de forma intensa», ha alertat. «Tot allò que es faci fora de la bombolla de convivència ha d'estar fet sempre minimitzant els riscos i amb precaució», ha afegit.La titular de Salut ha posat èmfasi que «és possible recuperar activitat a poc a poc» perquè la baixada de contagis es manté constant des de mitjan gener, si bé, és «lenta», han advertit les autoritats sanitàries en diverses ocasions. La pressió assistencial també continua baixant, han assenyalat, però és molt alta. Hi ha 1.503 pacients ingressats per covid-19 i 471 a les UCI.