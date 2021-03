Salut cridarà els professionals majors de 55 anys per posar l'Astrazeneca quan Sanitat ho autoritzi

Argimon recorda que l'AEMPS no demana aturar l'administració del vaccí després que s'hagi immobilitzat a Dinamarca

Actualitzada 11/03/2021 a les 14:38

El Departament de Salut començarà a cridar els professionals dels col·lectius essencials d'entre 56 i 65 anys «tan bon punt» el Ministeri de Sanitat autoritzi la vacuna d'AstraZeneca en aquest grup d'edat, ha confirmat la consellera Alba Vergés. La Comissió de Salut Pública estudia aquest dijous si la vacuna de la farmacèutica anglesa es pot administrar a majors de 55 anys.Sobre la suspensió temporal a Dinamarca de la vacunació amb AstraZeneca per possibles efectes de trombes i la immobilització d'un lot a Àustria, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha exposat que l'alerta emesa per l'Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) no veu evidència que la causa d'aquests fets sigui la vacuna i no demana cap mesura cautelar.