Ponsa creu que enguany es podran celebrar festes majors «adaptades» a cada territori

La consellera de Cultura ha afirmat que per Sant Jordi les llibreries podran sortir a la porta o en espais perimetrats

Actualitzada 11/03/2021 a les 13:26

Sant Jordi

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa Ponsa ha indicat que encara hi ha dies de marge per elaborar les programacions de cara a l'estiu. «Aquest any les festes majors podran celebrar-se per l'índex pandèmic, pel tema de les vacunes i perquè l'estacionalitat climàtica hi ajuda», ha assegurat. La consellera ha indicat que la idea és que aquest any tot municipi del país «pugui fer la festa major adaptada en el seu territori i en el moment pandèmic».Ponsa ha afirmat que serà «un Sant Jordi limitat a les llibreries i les floristes i hi haurà diferents modalitats des que la llibreria pugui sortir a la porta i fer la seva acció de Sant Jordi o en espais que siguin perimetrats amb un sentit d'entrada i de sortida com s'ha fet amb la Setmana del Llibre en Català».Ha admès que no es poden imaginar un Sant Jordi com en edicions anteriors, però segur que serà un Sant Jordi millor que el de l'any passat, ha afegit. «Volem que Sant Jordi sigui el tret de sortida de la cultura i que pugui ser estès uns dies per davant i per darrera».