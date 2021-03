La vacuna catalana contra el VIH millora el control del virus sense tractament antiretroviral

Segons els responsables de l'assaig, la vacuna obre les portes a noves estratègies de curació en combinació amb altres vacunes, immunoteràpies o fàrmacs, que podrien permetre evitar el tractament crònic actual. Els resultats s'han presentat a la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 2021 (CROI), una de les conferències més importants de el món en el camp de VIH/sida.Els científics expliquen que el VIH queda en estat latent a cèl·lules del sistema immunitari en forma de reservori viral. És per això que, quan el tractament antiretroviral s'interromp, el virus surt d'aquests reservoris en poques setmanes. Hi ha, però, un percentatge molt petit de persones que espontàniament generen una resposta immunitària molt potent contra el virus i que tenen un millor control de la infecció.«Vam estudiar quines parts de virus atacava el sistema immunitari d'aquestes persones per poder simular la mateixa resposta de manera artificial. A partir d'aquí vam identificar parts vulnerables de virus i vam dissenyar la vacuna HTI, que expressa aquestes regions de virus», explica Beatriz Mothe, investigadora associada d'IrsiCaixa i co-inventora de la vacuna HTI juntament amb Christian Brander i Anuska Llano.