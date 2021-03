La propera setmana comença la preinscripció escolar que correspon al curs 2021-22

El procés es farà de forma telemàtica

Actualitzada 11/03/2021 a les 13:57

El procés de preinscripció començarà el proper dilluns per al segon cicle d'educació infantil i primària i s'allargarà fins al 24 de març. Per a l'ESO anirà del 17 al 24 de març. En tots els casos serà totalment electrònica i caldrà un dispositiu mòbil, ja sigui tauleta, ordinador o telèfon mòbil, per poder-la fer. Tot i això, el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Juanjo Falcó, ha explicat que aquelles famílies que tinguin algun problema o no disposin de dispositiu poden demanar cita prèvia als centres escolars o les oficines municipals d'escolarització, on rebran el suport necessari per a completar el procés.La presentació es podrà fer durant les 24 hores del dia i els resultats també es podran consultar per internet. En aquest sentit, Educació ha posat en marxa un portal específic on es recull tota la informació sobre la preinscripció.S'ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència els centre o centres on es vol cursar els estudis i caldrà d'adjuntar la documentació necessària, escannejada o fotografiada. Un cop presentada la sol·licitud telemàticament es generarà un resguard.

La matriculació serà del 14 al 18 de juny per al segon cicle d'educació infantil, primària i primer d'ESO i del 28 de juny al 2 de juliol per a 2n, 3r i 4t d'ESO.

Més de la meitat dels grups de P3, amb ràtios inferiors a 25

Més de la meitat dels grups de P3 ofereixen una ràtio per sota de 25 alumnes, segons l'oferta inicial per al curs 2021-2022 que s'ha publicat aquest dijous. La previsió es que hi hagi uns 3.241 alumnes menys en aquests cursos.



Es preveu que en el conjunt del sistema hi hagi uns 20.700 alumnes menys, que inclouen una davallada de 2.579 a 1r d'ESO, on baixen els estudiants per primer cop des de la creació de l'ESO. Tot i això, el director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmat que hi ha un «manteniment» general de l'oferta. La reducció de les ràtios a P3 es dona tant per la baixada de la natalitat com per l'aplicació del nou decret d'admissions per reduir la segregació escolar.



En total, l'oferta inicial ha sortit aquest dijous amb 40.997 grups per a educació infantil de segon cicle. Del total, 28.497 són grups en centres públics i 12.500 en centres concertats. A P-3, l'oferta pública inicial serà de 2.110 grups, 13 menys que l'actual curs, i a la concertada de 970, una desena menys. La previsió d'alumnes és de 63.566, mentre que en l'oferta inicial del curs vigent va ser de 66.807.



Pel que fa al primer curs d'ESO, l'oferta és de 2.016 grups a la pública, 28 menys que en l'oferta inicial del curs vigent; i 966 grups a la concertada, 12 menys. En total, la previsió és d'uns 82.886 alumnes, mentre que en l'oferta inicial del curs vigent va ser de 85.465.



En el cas de P3, en pràcticament unes 700 escoles s'ha programat l'oferta amb la idea de reduir les ràtios a P3 per sota dels 25 alumnes per grup. En total seran 91 els municipis que així ho faran. Cambray ha assegurat que aquells on la oferta inicial és de 25 alumnes tampoc implica que hagi de ser així i ha asseverat que «la majoria no hi arribaran».