La presidència del Parlament serà per a Junts x Catalunya

La CUP veu amb «preocupació» el nom de Borràs però garantirà una presidència independentista a la cambra

Actualitzada 11/03/2021 a les 16:59

JxCat i ERC han acordat que el partit de Carles Puigdemont tingui la presidència del Parlament. Així ho ha avançat l'ACN i ha confirmat ERC a través d'un comunicat. La formació d'Oriol Junqueras assegura que aquest divendres en la constitució del Parlament donaran suport a la persona que JxCat proposi per a la presidència. Aquesta tarda Junts reuneix la seva executiva per decidir si la cadira de la presidència parlamentària recau en la candidata del 14-F, Laura Borràs. Per la seva banda des de la CUP veuen amb «preocupació» en nom de Borràs per «l'ombra de sospita» que plana sobre ella per la seva situació judicial. Tot i així garanteixen amb els seus vots una presidència independentista al Parlament.L'exconsellera de Cultura dubta entre liderar la segona institució del país i la vicepresidència de la Generalitat. Diversos dirigents de la direcció del partit reclamen que Borràs assumeixi la presidència de la cambra. En aquest cas, la cap de files a Barcelona, Elsa Artadi, podria ser la dona forta de Junts a l'executiu.Des de JxCat asseguren que la presidència del Parlament els correspon pels resultats del 14-F, i que no han hagut de pactar ni cedir en res. Tal com ja va explicar l'ACN a finals de febrer, Junts ha reivindicat la cadira presidencial de la cambra, i va advertir a ERC que qualsevol acord naixeria «coix» si finalment la CUP obtingués aquest càrrec.L'acord inclou que la CUP entraria per primera vegada a la Mesa. JxCat i ERC facilitaran l'elecció d'una secretaria per als anticapitalistes i els republicans assumiran una vicepresidència de la cambra.ERC celebra aquest «primer pas» i insisteix que els treballs continuaran els propers dies per aconseguir un «acord global» que doni estabilitat i la «màxima fortalesa» tant al Govern com al Parlament. Així mateix, referma el seu compromís amb la majoria independentista i d'esquerres a la Mesa, i treballa amb la «màxima responsabilitat i generositat per blindar-ho».Per la seva banda, el diputat de la CUP Carles Riera ha criticat que els postconvergents «han optat per dur la situació al límit» i ha alertat dels «riscos» que pot comportar de cara a possibles acords estratègics de la legislatura. Riera s'ha queixat que, de moment, l'únic nom sobre la taula per presidir el Parlament és el candidat de la CUP per Lleida, Pau Juvillà.