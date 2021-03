La Generalitat activa una línia d'ajuts de 5 MEUR per a organitzadors d'activitats firals

Dues línies d'ajuts

Els beneficiaris d'aquesta nova línia d'ajudes seran els organitzadors firals que estiguin inscrits al Registre d'Activitats Firals de la Direcció General de Comerç. També serà necessari que els beneficiaris tinguin inscrites al registre la celebració d'activitats firals que tinguin una durada mínima d'una jornada –matí i tarda- i màxima de 15 dies consecutius, amb un màxim de dues edicions l'any. Alhora, caldrà que les seves activitats es concentrin en un recinte «identificable», que pot ser tancat o a l'aire lliure, i amb serveis adequats per als expositors i visitants.En aquest sentit, queden exclosos els congressos, les activitats amb finalitats culturals, educatives, científiques, cíviques o socials, les activitats promocionals de venda organitzades per establiments comercials o empreses especialitzades i els mercats adreçats al públic en general amb venda directa i retirada de mercaderia, encara que rebin la denominació tradicional de fira.Els ajuts activats per la Generalitat es dividiran en dos àmbits. En primer lloc, s'atorgaran subvencions a organitzadors de fires per activitats suspeses, celebrades amb pèrdues de més del 50% o realitzades en format virtual o híbrid. En aquest cas, les ajudes consistiran en una aportació única per activitat firal afectada que variarà en funció del nombre d'expositors. Els organitzadors de fires rebran 6.000 euros per activitat firal si aquesta tenia menys de 49 expositors, 12.000 euros per activitat si el nombre d'expositors se situa entre 50 i 100 i fins a 18.000 euros per activitat si la xifra d'expositors supera el centenar.En aquest cas, l'import es definirà en funció del nombre d'expositors i del prorrateig entre el total de sol·licituds presentades. Per poder rebre l'ajut, serà necessari que els organitzadors d'activitats firals no realitzin més de 15 activitats firals l'any.Pel que fa a la segona part de les ajudes, aquestes aniran destinades a organitzadors firals amb recinte fix i cobert on se celebrin un mínim de dues activitats firals anuals. En aquest apartat, l'import de les subvencions vindrà definit pels metres quadrats de cada espai. Si el recinte té menys de 2.000 metres quadrats, l'ajuda serà de 10.000 euros; si té entre 2.000 i 5.999 metres quadrats, la subvenció puja a 25.000 euros, i a partir dels 6.000 metres quadrats, l'aportació ascendeix als 45.000 euros.Per poder rebre l'ajut, els sol·licitants s'han de comprometre a continuar organitzant activitats firals quan s'aixequin les restriccions. Per altra banda, la Generalitat exigeix que, com a mínim, els beneficiaris de les ajudes celebrin una nova edició de l'activitat firal per a la qual es rep la subvenció.Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica a través del Canal Empresa o, en cas que l'organitzador de l'activitat firal sigui un ens públic, a través de la plataforma EACAT. Les subvencions s'atorgaran per ordre d'arribada i es podran sumar a altres ajuts públics o privats fins a un llindar màxim de 800.000 euros.