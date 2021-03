La Fiscalia vol processar de nou tres alts càrrecs del Govern Puigdemont per l'organització de l'1-O

El ministeri públic vol que es torni a processar per desobediència la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Maria Àngels Barberà, per no haver obert cap investigació quan va saber que el Govern podia estar utilitzant indegudament dades censals per organitzar el referèndum, i més tenint en compte que havia estat advertida pel Tribunal Constitucional.La fiscalia també demana el processament per prevaricació, malversació i desobediència d'Ignasi Genovès, director general de Difusió del Departament de Presidència, per tramitar el contracte de l'anunci promovent el registre de catalans a l'estranger i la inserció d'aquesta publicitat en mitjans de comunicació. Per últim, també atribueix a Teresa Prohias, directora de serveis del mateix departament, la seva participació en el disseny d'aquesta campanya publicitària.Les fiscals Teresa Duerto i Isabel Nevot volen també que s'inclogui el delicte de desobediència a altres alts càrrecs inculpats, com l'exdelegat del Govern a la Unió Europea Amadeu Altafaj i als directors de les empreses T-Systems i Unipost, que suposadament van col·laborar en l'organització del referèndum. A Francesc Sutrias, que era director de Patrimoni de la Generalitat, Albert Royo, exresponsable del Diplocat, i a Antoni Molons, exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana, els atribueixen també un delicte de prevaricació, a banda dels de desobediència, malversació i falsedat documental. A l'exsecretari general de Treball Josep Ginesta i a un responsable tecnològic d'aquesta conselleria els demana ser processats per descobriment i revelació de secrets, per la campanya de captació de voluntaris.