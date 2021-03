El Suprem deixa sense efecte l'ordre de detenció contra Serret i la declaració de rebel·lia

Llarena argumenta que els acusats de malversació van ser absolts i que la pena per desobediència no és de presó

Actualitzada 11/03/2021 a les 13:39

El magistrat del Suprem Pablo Llarena ha citat l'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret a declarar el proper 8 d'abril a les 11 hores en qualitat d'investigada per un delicte de desobediència. Llarena ha deixat en llibertat provisional Serret i ha deixat sense efecte la declaració de rebel·lia, així com la cerca i captura ordenada contra ella i la seva ordre de detenció. En la seva resolució, el magistrat argumenta la seva decisió per la interpretació que va fer la sentència del procés sobre la malversació (absolent els acusats), per l'estat actual de la investigació, «que no reflecteix fins ara despeses concretes» a càrrec d'Agricultura, i perquè la pena prevista per al delicte de desobediència és de multa i d'inhabilitació.