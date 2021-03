Andorra demanarà explicacions al Govern en veure que el país queda exclòs de l'aixecament del confinament

Espot ha declarat que «ara el que toca és demanar explicacions», amb la finalitat de conèixer «per quin motiu, una vegada més, no s'ha atès la reivindicació». Així, ha dit que cal tenir en compte que les dades sanitàries del país són molt favorables i ha insistit en la «lleialtat» que el Principat ha mostrat sempre amb Catalunya i l'Alt Urgell, especialment durant la crisi sanitària on s'han ofert tots els recursos sanitaris necessaris per als ciutadans de la comarca alturgellenca. És per tot plegat que el cap del govern andorrà ha manifestat: «Se'ns fa difícil entendre com la Generalitat no acaba d'estar a la recíproca».Tot i la notícia negativa, Espot ha assegurat que seguiran «picant pedra», tot reconeixent que la diferència de tractament entre Catalunya «i la que ens dona França, esdevé (cada vegada) més cridanera». Així, ha dit que no entén com no arriba aquesta assimilació a tot el territori català si ja va ser possible durant la desescalada de la primera onada. «Crec que la decisió mereix ser reconsiderada i ens seguirem esforçant des de la discreció per convèncer que és de justícia que se'ns assimili a tots els efectes», ha sentenciat.Pel que fa a les previsions, l'executiu no descarta «tenir una Setmana Santa relativament correcta», però si finalment no és possible, el focus està posat en la primavera i el període estival, sempre que la situació sanitària acompanyi. En relació amb la temporada de les estacions d'esquí, ha manifestat que encara no s'ha reunit ni amb Francesc Camp ni amb representants d'Ski Andorra i que serà al llarg dels pròxims dies quan es decideixi si els dominis continuen oberts o abaixen la persiana fins l'any que ve.