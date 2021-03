Troben una associació entre les begudes ensucrades i l'augment del risc de patir càncer

El cap del projecte i investigador de la Unitat de Nutrició i Càncer ICO-IDIBELL, Raül Zamora-Ros, explica que, per explorar el rol de les diferents begudes ensucrades en la carcinogènesis, van investigar les associacions de forma separada pel consum dels diferents tipus de begudes ensucrades -refrescos ensucrats, sucs de fruita i begudes 'light'- i per tipus de càncer.Els investigadors que han participat en la metanàlisis expliquen que les dades, pel que fa als sucs de fruita i begudes dietètiques, són més limitades, de manera que suggereixen aprofundir en aquesta àrea de recerca en futurs estudis. «Aquest estudi dona suport a les recomanacions dietètiques més actuals de la World Research Fund (WCRF) de limitar el consum de les begudes ensucrades per a la prevenció del càncer i sensibilitzar els consumidors sobre la seva baixa qualitat nutricional i el seu alt contingut en sucre», diu Zamora-Ros.Els investigadors recomanen substituir les begudes ensucrades per aigua potable, de l'aixeta o embotellada, i infusions sense sucre com a principal font líquida per a la hidratació corporal. «El consum de les fruites senceres també s'ha de prioritzar davant dels sucs de fruita. Això afavorirà el consum adequat de nutrients essencials, reduirà la ingesta excessiva de sucres i calories buides i, per tant, ajudarà a prevenir el risc de patir malalties cardiometabòliques i càncer», destaca el cap del projecte.L'excés de pes i la diabetis s'han confirmat com a factors de risc importants per a molts tipus de càncer. A més, les dietes riques en begudes amb un alt contingut de sucre, ja sigui afegit (begudes ensucrades) o natural (sucs de fruita) poden contribuir a una ingesta excessiva de calories i fructosa, que acostumen a donar com a resultat un augment de pes i de paràmetres metabòlics. Aquest fet està relacionat amb l'adipositat, la resistència a la insulina, l'estrès oxidatiu i la inflamació que, finalment, poden promoure el desenvolupament i la progressió del càncer. Les begudes que contenen edulcorants artificials, conegudes com a begudes 'lights', també s'han suggerit com a perjudicials ja que incrementen el risc d'obesitat i de diabetis. El càncer és la segona causa de mort a tot el món amb 9,6 milions de defuncions el 2018, una xifra que es preveu que es dobli el 2040.