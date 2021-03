L'expresident Carles Puigdemont ha presentat formalment aquest dimecres la renúncia a l'acta de diputat del Parlament obtinguda a les eleccions del 14-F. De fet, Puigdemont ja havia manifestat la seva voluntat de mantenir-se com a eurodiputat «com a eina per continuar internacionalitzant el cas català des del cor d'Europa». El seu lloc al Parlament l'ocuparà el vicepresident de la cambra, Josep Costa.En canvi, els exconsellers Meritxell Serret (ERC) i Lluís Puig (JxCat) sí que han presentat les credencials per ser diputats malgrat estar a «l'exili». De fet, Serret ha deixat el càrrec de delegada del Govern davant la Unió Europea per poder ser diputada.