Nokia i Sony cancel·len la seva participació al Mobile per la pandèmia

Nokia i Sony no participaran de forma presencial el Mobile World Congress d'enguany per la pandèmia, segons ha pogut confirmar l'ACN aquest dimecres. En el cas de Nokia, el grup finlandès ha emès una declaració argumentant que la decisió té com a objectiu «preservar la salut dels treballadors, clients i socis». «Donada la naturalesa internacional de l'esdeveniment i un desplegament de les vacunes en les seves primeres fases, hem pres la meditada decisió de participar únicament de forma virtual a l'esdeveniment», ha afegit el grup. Les baixes se sumen a la de la sueca Ericsson, que aquest dimarts va al·legar motius de seguretat davant «els continus impactes de la covid-19».