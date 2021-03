La cinta de terror 'Relic', premiada al Festival de Sitges, arriba a la gran pantalla en català

'Minari: Història de la meva família'

Després del seu pas per Sitges, s'estrena 'Relic', amb versió doblada i subtitulada en català. Al film l'Edna desapareix de manera inexplicable. Per això, la seva filla i la seva neta van a la decadent casa de camp de la família. Allà troben senyals de la demència progressiva de l'Edna escampades per tota la casa. Un dia, l'Edna torna a la casa tan misteriosament com va desaparèixer. Dirigida per Natalie Erika James, la cinta inclou les interpretacions d'Emily Mortimer, Bella Heathcote i Robyn Nevin. la directora de 'Relic', Natalie Erika James.També s'estrena en versió subtitulada al català 'Minari: Història de la meva família'. La cinta està basada en la pròpia infantesa del seu director Lee Isaac Chung i es trasllada a la dècada de los '80 para narrar la història d'una família –mig coreana i mig nord-americana, que viu en una petita granja d'Arkansas perseguint el «somni nord-americà».Dirigida per Dominik Moll, 'Solo las bestias' tracta sobre la desaparició d'una dona, durant una tempesta de neu. La policia es troba perduda amb aquest cas i no sap per on tirar. Tot i això, cinc persones acabaran estant relacionades i els seus secrets aviat veuran la llum.La policia desallotja un concert en un centre social i un agent mor durant els incidents, una pedra li destrossa el crani. 'Los inocentes' de Guillermo Benet és la història de persones que coneixent les resposta callen per covardia i per culpa.Guillermo Rocamora dirigeix el documental 'La libertad es una palabra grande'. Aquesta és la història de Muhammad qui és posat en llibertat després de 13 anys a Guantànamo i és trasllada a l'Uruguai. Allí tindrà l'oportunitat de tornar a començar, lliure i en un lloc desconegut.L'altre documental de la setmana és 'Una niña' de Sébastien Lifshitz. La protagonista és la Sasha, de 7 anys, qui sempre ha sabut que es una nena encara que visqués atrapada en un cos de nen. La cinta gira al voltant de com vèncer els prejudicis socials i l'acceptació que ha de realitzar l'entorn sobre el que la Sasha vol.La plataforma Disney+ estrenarà 'Jóvenes emprendedores', en el qual cinc estudiants de diferents parts del món presenten les seves idees en una de les competicions d'emprenedoria més prestigioses del món. També s'estrena a la plataforma 'Flick 2' sobre la patinadora Carrie McLaughlin, que es veu obligada a deixar la gran ciutat viure amb el seu pare i es fa amiga d'una egua que es diu Flicka.A HBO s'estrena aquest dijous 'Raised by wolves', una sèrie de ciència ficció creada per Ridley Scott per a HBO Max que té lloc en un planeta aparentment deshabitat en un món ple d'androides. Aquest dijous arriba també la primera temporada de la sèrie 'Generation', que segueix a un grup d'estudiants de secundària amb l'exploració de la sexualitat com a teló de fons. Així mateix, 'Metalocalypse' estrena la seva quarta temporada el 12 de març.A Netflix s'estrena 'Dealer', una sèrie francesa creada per Ange Basterga i que narra la història d'un director i un càmera que viatgen a una conflictiva zona del sud de França. També s'estrena la sèrie documental esportiva 'Last Chance U: Baloncesto', que se centra en la història de l'equip de bàsquet East Los Angeles College Huskies. Una altra estrena de la plataforma d'aquesta setmana és la sèrie de ciència ficció 'The One' que s'ambienta en un futur on trobar una parella perfecta és tan fàcil com fer-se una prova d'ADN.