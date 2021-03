JxCat optarà a presidir el Parlament i el nom del candidat serà sotmès a validació interna

Els postconvergents afirmen que continuen treballant amb ERC i CUP per «fer possible un acord de legislatura»

Actualitzada 10/03/2021 a les 19:04

JxCat té la voluntat de presentar candidatura per a presidir el Parlament i el nom del candidat serà sotmès a validació interna. Tot plegat, després que els anticapitalistes els hagin retret que no hagin presentat encara cap candidatura, a 48 hores per a la constitució de la cambra. Sense concretar el procediment, la formació apunta que «l'elecció de la persona es farà a través procediments de validació interna del partit». I demanen «respecte per aquests procediments de validació». Mitjançant un comunicat aquest dimecres a la tarda, Junts ha dit que continua treballant amb ERC i la CUP per fer possible un acord de legislatura «fidel als resultats del 14-F que vagi més enllà de la investidura i la formació de Govern».