Els cinemes Yelmo reobren les seves sales a partir del 18 de març

Actualitzada 10/03/2021 a les 13:03

Els cinemes Yelmo han anunciat la reobertura de les seves sales a Espanya a partir del 18 de març, excloent de moment, aquells situats a Almeria i Cadis per les mesures vigents en aquestes províncies no permeten la seva obertura.Així, el pròxim 18 de març la companyia començarà amb les reobertures, obrint tots els dies, a Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, País Basc i Navarra. A aquestes obertures, li seguiran les dels cinemes a Albacete, Astúries, Catalunya, La Rioja, Andalusia (en les àrees en les que les mesures ho permetin), Valladolid i Saragossa el 19 de març.L'exhibidora compta amb mesures de seguretat com la reducció de l'aforament a les sales, la venda de butaques per blocs o l'eliminació del procés tradicional de tall d'entrada, entre altres. A més, la companyia promou la compra d'entrades i productes de bar a través del seu web o app per evitar el contacte entre clients i empleats.La companyia va decidir al gener cessar temporalment la seva activitat en la majoria de les regions a Espanya com a resposta a l'increment de les restriccions i amb l'objectiu de protegir la viabilitat del negoci.