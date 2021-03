El Govern vol establir un pla per Setmana Santa de flexibilització de les mesures per permetre la mobilitat dins de Catalunya

Actualitzada 10/03/2021 a les 15:35

Demà dijous el Procicat decidirà si aixeca el confinament comarcal de cara a dilluns vinent o pel pròxim dia 22, ha informat TV3. La decisió es prendrà en base les dades epidemiològiques, que semblen indicar que la pandèmia va millorant al territori.Ahir, Meritxell Budó, va indicar en roda de premsa que «tot apunta» que el confinament perimetral comarcal «s'aixecarà ben aviat» El Govern vol establir un pla per Setmana Santa de flexibilització de les mesures per permetre la mobilitat dins de Catalunya i estudiarà la possibilitat de reobrir els comerços no essencials durant el cap de setmana.